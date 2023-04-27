محافظ الجيزة يتابع أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع المنشية.. صور

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعه مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعه المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل والشيشيني وحتي شارع المنشية .

وتفقد المحافظ مراحل العمل بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول ٦٥٠ م وبالقطاع الثانى حتى الطريق الدائرى بطول ١٣٠٠ متر وبالقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول ٥٠٠ متر .



كما أكد المحافظ على مسئولى الشركة المنفذة بنطاق المنشية والجاري تغطية مسار الترعه بذلك القطاع بضرورة مراعاة كافه الاشتراطات الهندسية الواجبة خلال اعمال التنفيذ لإنشاء مواقف سرفيس وساحات الانتظار ونقاط خدمية لسكان المنطقة لافتا إلى نقل مواقف السرفيس العشوائية الكائنة أمام طريق المنشية في إلتقاءه بطريق المريوطية الي مواقف سرفيس حضارية لإحداث نقله نوعية بذلك القطاع . موجها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع مخطط مرورى شامل للمنطقة نظراً لما سوف تحدثه اعمال التطوير من توسعه لمسطح الطريق وذلك لتنظيم الحركة المرورية ورصد اي ممارسات خاطئة من قائدي المركبات.



شملت جولة محافظ الجيزة متابعة الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والتجهيزات الخاصه برفع كفاءة وتأهيل مسار الترعة موجها بتسريع وتيرة العمل لسرعة الإنتهاء وتسليم المشروع لرفع كفاءة وتحسين الحركة المرورية بمحور المريوطية.



وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

كما تفقد المحافظ الوضع الحالي لأعمال تغطيه مسار الترعه بالمنطقة بين شارعي فيصل والهرم موجها بضرورة الاستفادة من كافه المساحات المتوافرة .



رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم و أشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وممثلي الشركات المنفذة للأعمال .