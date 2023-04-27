النيابة تواجه المتهمين بمضايقة سائحة بالفيديوهات والتحفظ عليها لفحصها

بدأت نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو لثلاثة أشخاص يقومون بمضايقة سائحة بمنطقة وسط القاهرة.

وواجهت النيابة المتهمين بالمقاطع المنتشرة، وأمرت بالتحفظ عليها وفحصها من خلال خبراء فنيين وإعداد تقرير بها، كما أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات التي كلفت المباحث بإجرائها.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بتهمة مضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة.

رصدت الأجهزة المعنية بوزارة الداخليه، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة.

وبالفحص والتعامل الفنى وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.