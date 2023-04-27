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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل التعاون لوقف القتال في السودان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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بحثت الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي سبل التعاون لتهيئة وقف مستدام للأعمال العدائية وإنهاء القتال في السودان.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال  مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.
وأكد الجانبان أن استمرار قيادة الاتحاد الإفريقي لا يزال ضروريًا للضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف العمليات العسكرية على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

السودان الاتحاد الافريقي الولايات المتحدة