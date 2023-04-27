الجيش السوداني يكشف الموقف العسكري حول الاشتباكات مع "الدعم السريع"

كشف الجيش السوداني، اليوم الخميس، عن الموقف العسكري في محيط العاصمة السودانية الخرطوم وخارجها، في ظل استمرار الاشتباكات التي جرت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، إن الموقف العسكري في العاصمة الخرطوم وخارجها مستقر جدًا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعًا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية.

وأضاف البيان، أن القوات المسلحة السودانية "متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات"، مشيرًا إلى أن "المتمردين" حاولوا الهجوم على قيادة المنطقة المركزية لكن قواتنا تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأشار البيان إلى أن عدد كبير من الذين استجابوا لنداء هجر صفوف المتمردين والانضمام للقوات المسلحة يزداد واقترب العدد من 200 فرد.

وتابع البيان: "ما زال العدو يستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق".

وشدد الجيش على أن "العدو" يتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية، معتبرًا أن الحس الوطني تسبب في كسب الجيش لمعركة كبيرة تجري ضد القوات المسلحة السودانية.

ونوه الجيش إلى أن القوات المسلحة السودانية بسطت سيطرتها على معظم الولايات، "إلا أن الوضع معقد قليلا في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن المتمردين حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها".