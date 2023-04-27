اليوم.. غلق باب تسجيل للمتقدمين للحج السياحي

تغلق مساء اليوم الخميس، وزارة الداخلية باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي على البوابة المصرية الموحدة للحج، بحسب الضوابط التي أصدرتها اللجنة العليا للحج واعتمدها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

ونصت الضوابط، على أنه يتم فتح الباب لتسجيل المواطنين بالحج السياحي في الفترة من 12 مارس الجاري وحتى 19 أبريل 2023، على ان تجرى القرعة العلنية وتعلن الأسماء في 30 أبريل، ويتم تسجيل الكيانات والضمانات بين الشركات المنظمة في الفترة من 1 وحتى 11 مايو، ويتم ربط حزم الخدمات ومعاينة السكن وتوثيق العقود بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 14 مايو وحتى 12 يونيو.

وبالنسبة لشركات السياحة، ولدخول القرعة، فإن الحد الأقصى للشركات فئة أ هي 80 جواز سفر للخمس نجوم و100 جواز للاقتصادي، وفئة ب 60 جواز للفاخر و80 جواز للاقتصادي، وللفئة ج فهي 40 جواز للفاخر، و60 جواز للاقتصادي.

وحددت الوزارة أن أخر موعد لتلقى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،إيصالات إيداعات مقدمات جدية الحجز للحجاج على البوابة الموحدة للحج هو الخامسة من مساء اليوم الخميس 27 أبريل الجارى والتى أطلقت عليه (الإيداع اللحظى) وإنها لن تقبل بأى حال من الأحول ، تحميل هذه الإيصالات بعد التوقيت المحدد.

وكانت وزارة السياحة والآثار وافقت على مد المهلة المسموح بها لإدخال أسماء وبيانات المتقدمين لقرعة الحج السياحي موسم 1444 هـجريًا على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج ، إلى 27 أبريل بدلاً مما كان مقرراً الأربعاء 19 أبريل. إستجابة لرغبات الغرفة ولمنح الشركات المسموح لها بتنظيم الحج الفرصة فى إدراج أعداد تتناسب مع الفرص الممنوحة لهم فى القرعة .

وتلقت الغرفة خطابا بهذا القرار من سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، حيث أكدت في خطابها أن هذه الموافقة تأتي في إطار التوجيهات الدائمة للوزير أحمد عيسي وزير السياحة والآثار بضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة وإزالة أية عقبات أمامهم، وتوجيهاته كذلك بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لشركات السياحة لتمكينها من خدمة عملائها من المواطنين خاصة البسطاء منهم.

كما قررت وزارة السياحة والآثار الإبقاء على موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بالحج السياحي، كما هي في الضوابط المنظمة للحج يوم الأحد المقبل 30 أبريل الجاري دون تعديل.