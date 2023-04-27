طائرة الأهلي تتحدى الزمالك في أولى مواجهات نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك اليوم الخميس في أول لقاءات نهائي بطولة كأس مصر، وتنطلق المباراة في الثامنة مساء وتقام على صالة اتحاد الشرطة.

وأنهى فريق طائرة الأهلي استعداته للمباراة بشكل قوي، حيث شهدت التدريبات الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الفقرات الفنية والخططية في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة.

ويدخل رجال طائرة الأهلي، المواجهة الحاسمة من اجل الفوز للاقتراب من حسم لقب بطولة كأس مصر وتعويض خسارة لقب الدوري أمام الغريم التقليدي الزمالك منذ ايام.

ويقام نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنظام البلاي اوف “بست اوف 3” ويتوج بالبطولة الفريق الذي يحقق فوزين خلال الثلاث مواجهات.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على بتروجيت، بينما صعد الزمالك على حساب طلائع الجيش.

يذكر ان مسئولي الأهلي والجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي، استبعد الثنائي أحمد عادل دولا وأحمد سعيد من المباراة وتم تحويلهم للتحقيق بعد الانقطاع عن التدريبات.