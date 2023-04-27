الليلة.. لا تنسي تقديم عقارب ساعتك 60 دقيقة

نعود من جديد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة ، والعودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد بتشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية صعبة.

وكان مجلس الوزراء أعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الموافق 28 ابريل 2023 ،وحتى يوم 26 أكتوبر 2023.

ويعد التوقيت الصيفي هو بمثابة تغيير للتوقيت الرسمي مرتين سنويا ما بين فصل الصيف والشتاء مرتين سنويا، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.

وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تصبح اكثر وقتا أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وينقص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.