الخارجية الماليزية: مغادرة جميع الماليزيين الـ30 العالقين بالسودان إلى جدة

الخميس 27/أبريل/2023 - 12:03 م

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، مغادرة جميع الماليزيين الـ30 الذين كانوا عالقين في العاصمة السودانية الخرطوم بأمان إلى جدة في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان اليوم /الخميس/، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، إن جميع الماليزيين غادروا الميناء على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية، بعد رحلة شاقة استغرقت 30 ساعة برًا بدءًا من الخرطوم.

و أعربت الوزارة عن خالص تقديرها لحكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات لإنجاح عملية الإجلاء.

وأضاف البيان أن ماليزيا ساعدت أيضًا جنسيات من كمبوديا، وفلسطين، والفلبين، وسنغافورة، والسودان، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية على مغادرة السودان بأمان تحت الإشراف الدقيق وجهود عملية الإجلاء الماليزية.