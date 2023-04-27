مجلس جامعة أسيوط يستعرض لوائح عدد من البرامج بنظام الساعات المعتمدة والتعديلات المطلوبة

عقد مجلس جامعة أسيوط اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة واستعراض الكثير من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الجامعة بالسادة أعضاء المجلس، ووجه الشكر للوزير الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي؛ للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والجهد الكبير الذي يأتي في إطار السعي؛ لتحقيق هذه الرؤية، ولبناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب الحامعي، باعتبار أن التعليم العالي مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي، استعدادات الجامعة؛ لزيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والمقرر لها يوم الأحد القادم 30 أبريل الجاري، وتمتد على مدار يومين.

وصرح الدكتور المنشاوي، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة التى تم تنفيذها، إلى جانب انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الدورية، وتقديم عرض تفصيلي للدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى في ضوء التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 )" ، يعقبه عرض تفصيلي حول " إستراتيجية جامعة أسيوط للتطوير في ضوء رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وذلك بقاعة أ.د. محمد رأفت الكبرى للمؤتمرات، كما تشهد الزيارة توقيع عدد من برتوكولات التعاون بين الجامعة، و عدد من الجامعات والهيئات الحكومية، كما يتضمن برنامج الزيارة عقد ورشة عمل عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من جانب التوظيف والربط بسوق العمل؛ يقدمها الدكتور أيمن فريد حمزة، وورشة عمل أخرى حول "الابتكار وريادة الأعمال" للدكتور ماجد غنيمة، بمركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري، ثم ورشة عمل عن قانون التعليم العالي الموحد؛ يقدمها السيد أ.د. أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار القانونى، بقاعة دار الضيافة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط دعوته للسادة عمداء كليات الجامعة ووكلائها والسادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة؛ لمتابعة الجلسات، والعروض التوضيحية المتضمنة فى برنامج الزيارة.

وصرح رئيس الجامعة أن المجلس وافق على عقد (8) دورات تدريبية أساسية للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس ( معيد – مدرس مساعد)، على نفقة الجامعة، على أن تكون (4) دورات أساسية للتعيين في درجة مدرس مساعد وعدد (4) دورات أساسية للتعيين في درجة مدرس.

ووافق مجلس الجامعة على لوائح عدد من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، والتعديلات المطلوبة من لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.