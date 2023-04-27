الرئاسة الأوكرانية: الصين تدعم توسيع مبادرة حبوب البحر الأسود

الخميس 27/أبريل/2023 - 11:59 ص

ذكر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا والصين أيدتا الحاجة إلى التنفيذ السليم لمبادرة حبوب البحر الأسود والاستمرار في تنفيذها.

ووفقا للرئاسة الأوكرانية أكد زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينج تنفيذ برنامج الحبوب من أوكرانيا، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية بينهما منذ بدء الحرب جرت أمس الأربعاء.

زيلينسكي أبلغ الجانب الصيني بتنفيذ البرنامج الإنساني العالمي للحبوب في أوكرانيا، وخلال المحادثة أعرب الطرفان عن دعمهما المشترك لضرورة التنفيذ السليم ومواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا للبقاء ضامنا للأمن الغذائي العالمي، كما أكد أن الروس يغلقون الموانئ الأوكرانية، إلى جانب طرق التصدير، وكان الرئيس الأوكراني قد أجرى محادثة استمرت ساعة مع شي جين بينج حيث ناقش الرئيسان الدول قضايا العلاقات الثنائية.