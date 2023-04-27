توريد 7018 طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه جرى توريد 7018 طنا و83 كيلو جرام قمح، منذ بدء عملية التوريد الأحد الماضي وحتي اليوم لصوامع الغلال بالقليوبية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.

وجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة 40841 فدانًا تم حصاد 18800 فدان، ودراسة حوالي 8400 فدان حيث بلغت المساحة المنزرعة لمركز بنها 11113 فدانًا وتم حصاد 4500 فدان فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر 1776 وتم حصاد 900 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدانًا وتم حصاد 5200 فدان.

كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدانًا وتم حصاد 2000 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدانًا، وتم حصاد 1800 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدانًا وتم حصاد 3500 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدانًا وتم حصاد 900 فدان.