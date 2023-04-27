القومي للمرأة يشارك في الاجتماع التنسيقي لتسليم مصر رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الاجتماع التنسيقى التحضيرى للقاء تسليم جمهورية مصر العربية رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة فى مواقع القيادة واتخاذ القرار، بحضور الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس ومنسقة الشبكة عن مصر، نهى مرسي رئيس الإدارة المركزيه للجان بالمجلس، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر تنظيم مراسم تسليم الرئاسة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة عام، وذلك بحضور منسقى وخبراء الأربع دول، خلال الشهر المقبل.

تضمن الاجتماع إبراز الجهود التى تمت خلال العام الماضى فى هذا الشأن بالتركيز على ملف الأمن الغذائي، والتغير المناخى ومناقشه أهمية تكوين مجموعات عمل للمشاركة فى وضع خطة عمل للمرحلة القادمه من أجل تعزيز وصول المرأة لمواقع القيادة واتخاذ القرار .

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة فى مواقع القيادة واتخاذ القرار تضم كلا من الأردن وتونس والمغرب ومصر .