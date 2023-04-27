برلماني يطالب باستكمال طلابنا بالسودان دراستهم في الجامعات المصرية

تقدم النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي بشأن إلحاق أبناء مصر من الطلبة والطالبات بالسودان بالجامعات المصرية بعد أحداث دولة السودان الشقيقة.

وقال سويلم في الطلب الذي قدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه أعمالا للمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس الموقر أتقدم بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن موقف الطلبة والطالبات الدارسين بالجامعات بدولة السودان الشقيقة وما ترتب على الأحداث الدامية بالدولة الشقيقة .

وأشار إلى أن ماترتب علي ذلك من توقف الدراسة وتعذر استكمال الطلبة والطالبات الدراسة بالسودان الشقيقة يتطلب تدخل من دولة رئيس الوزراء بتحويل الطلبة والطالبات للجامعات المصرية لاستكمال دراستهم بها.

وطالب سويلم بمناقشة طلب الإحاطة بلجنة التعليم في حضور وزير التعليم العالي، وذلك لسرعة مناقشة الطلب حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب .