الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. وتحذير لمرضى الحساسية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع مؤقت وطفيف في درجات الحرارة، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على فضائية مصر الأولي، أن السواحل الشمالية تتأثر بكتل هوائية باردة، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بسبب الهواء بينما باقي مناطق الجمهورية تتأثر بكتل هوائية صحراوية مما يسبب الشعور بالحرارة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد في فترة الليل ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وسيشعر الجميع بالبرودة مع وجود نشاط للرياح يصاحبه بعض الرمال والأتربة.

وأشارت إلى أن التقلبات الجوية لن تؤثر بشكل كبير على مواطني القاهرة، مطالبة مرضى الحساسية بارتداء الكمامة فى حالة الخروج.

وتابعت انه بدءا من الغد نشهد انخفاض درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية بمعدل ٦ درجات لتكون ٢٦ درجة في القاهرة الكبرى مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، بينما نشعر بالبرودة مجددا خلال فترات الليل.