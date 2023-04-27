رئيس أشمون بالمنوفية يقود حملة لإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة لتنفيذ الإزالة لحالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية شنشور، وذلك على مساحة حوالي 800م² ، بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، والمهندس يوسف عبد المجيد مدير عام الإدارة الزراعية بأشمون ، وموسى محمود موسى رئيس الوحدة المحلية بشنشور، وخالد سليمان سكرتيرالوحدة، وصبري زيد رئيس لجنى الإزالات بمجلس مدينة أشمون، وأحمد صقر مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وقوة من الشرطة، وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات .

من جانبه أكد النمر ، إستمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية .