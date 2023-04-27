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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

الحكومة تقود توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بزيادة مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة.. واقتصاديون: تخصيص 128 مليار جنيه لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية فى صالح المواطن

ستاندر تقارير، صور
ستاندر تقارير، صور
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أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط وزير المالية التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالي وخفض عجز الموازنة وفق النسب المخططة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لافتًا إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7  مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.

 

ارتفاع تصاعدي لمؤشر الحماية الاجتماعية

ويقول الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة بها ارقام واضحة في صالح المواطن بما يساهم في الحد من تداعيات أزمة التضخم العالمي.

وأشار خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، إلى توجيهات الرئيس السيسي دعم المزارعين للتوسع في زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال توفير المخصصات المالية للمزارعين بمجرد التوريد.

وأوضح أن الدولة استطاعت علاج زيادة التضخم بإعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق التنوع وجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق الاقتصاد الصناعي وطرح الشركات في البورصة 

ويوضح الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري قوي بدليل الارتفاع التصاعدي لمؤشر الحماية الاجتماعية خلال الثمانية اعوام السابقة.

وأضاف أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلي 529.7 مليار جنيه يعني أن الدولة المصرية تنحاز انحيازا تاما للمواطن المصري وللفئات الأولي بالرعاية.

 128 مليار جنية لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية

 

وتؤكد الدكتورة هدي الملاح،مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أنه سيتم توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية التي تمس المواطن بصورة مباشرة.

 وأوضحت أنه تم تخصيص 128 مليار جنية للدعم مقابل 90 مليار جنيه حيث تبيع الحكومة الخبز المدعم للمواطنين وتدعم نقاط الخبز التي يمكن استبدال سلع تموينية بها وذلك ضمن منظومة دعم السلع التموينية.

وأضافت خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الحكومة استطاعت أن تنحاز للفئات الفقيرة وذوي الهمم من خلال حزمة من الاجراءات والدعم اغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.

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