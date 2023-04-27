دوري أبطال إفريقيا.. رئيس بعثة الأهلي يطمئن على ترتيبات مباراة الرجاء

عقد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمتابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الغزاوي على الاتصالات التي جرت مع كافة الجهات والمسئولين فيما يتعلق بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتلقى رئيس بعثة الأهلي في المغرب، اتصالات عديدة من مسؤلي نادي الرجاء للاطمئنان على الأوضاع في فندق الإقامة والتأكيد على التعاون الكامل لتذليل أية عقبات في ظل العلاقات الوطيدة بين الناديين الشقيقين.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الثاني بالمغرب مساء اليوم الخميس على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادا للمباراة.