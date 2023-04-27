الصحة تكشف شروط السفر لأداء مناسك الحج

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها المملكة العربية السعودية للحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، متابعا: أن الشروط تتمثل في اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، أي لا بد أن يكون ملقحًا تلقيحًا كاملًا، بجرعتين من التلقيحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، مع تقديم الشهادة المعتمدة بالـQR كود التي تثبت ذلك، وأن يكون آخر لقاح لم يمضِ عليه 6 أشهر.

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الخميس، أن الشرط الثاني يتمثل في التطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك مجموعة من النصائح الطبية التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على أداء مناسك الحج، منها اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، كالتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، استخدام المنديل والكمامة في حالة العطس أو السعال، تجنب التقبيل والعناق مع الحرص على سلامة الأطعمة والأغذية.