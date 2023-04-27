المشدد 6 سنوات والغرامة المالية لتاجر كيف بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم "مصطفى .م.ف" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض ونصل معدني دون مسوغ قانوني وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بأنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم فانتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٤٣ لفافة ورقية تحوى كلا منها مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض نصل معدنى وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطلب الشرعى أن اللفافات المضبوطة كلا منهن بداخلها مسحوق غير متجانس ثبت أنه يحوى جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا ١٢.٧٧ جراما.