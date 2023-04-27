الأحد.. "الأبراج المائية وعلاقتها بالأبراج الأخرى" ندوة بمكتبة المستقبل

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، ندوة بعنوان "الأبراج المائية وعلاقتها بالأبراج الأخرى".

تنفذ الندوة مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، وذلك في الساعة السابعة من مساء الأحد المقبل الموافق 30 أبريل الجارى، وتحاضر فيها الدكتورة رباب الششتاوى، استشارى تنمية بشرية، تأتى الندوة في ختام البرنامج الثقافى للمكتبة عن شهر أبريل الجارى والحافل بالندوات الثقافية والأدبية وورش العمل التى تناسب كافة أطياف المجتمع .

وتتمحور الندوة حول ما المقصود بعنصر الماء، وكيف اشحن طاقتي بعنصر الماء، والأبراج المائية وعلاقتها بالأبراج الأخرى، وموقع عنصر الماء في عناصر الطاقة الصينية .

يذكر أن الأبراج المائية تتميز بحبها للعمل، ولكن في ذات الوقت هي من الأبراج التي تربط الحياة العاطفية بالمهنة الذين يعملون بها، وفي هذا السياق تقدم الندوة أبرز المهن التي تتناسب مع الأبراج المائية .