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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 2365 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة برئاسة شعبان بصيص، رئيس المدينة، حملة موسعة لرفع الإشغالات من حرم الطريق، بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، وذلك بهدف خلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين في ضوء اهتمام محافظة البحيرة برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطن.

وأسفرت عن إزالة  2365 حالة إشغال طريق مخالف غرب المدينة عبارة عن (2100 حالة إشغال متنوع - 245 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك - 20 تندة صاج).

كما تم تحرير 10 محاضر بيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة بمحافظة البحيرة محافظة البحيرة مدينة ايتاي البارود رفع كفاءة الطرق والشوارع