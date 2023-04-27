صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.59 % ليصل إلى 17,555.32 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.26 % ليصل إلى مستوى 3,021.47 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4,485.55 نقطة.



وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.63 %، ليصل إلى مستوى 3,107.07 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.68 % ليصل إلى مستوى 21,099.48 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.77 %، وصولا الي 7,316.67 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.05%، وصولا الي مستوى 2,882.99 نقطة.