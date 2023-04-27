ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين: إجلاء 409 مواطنين من السودان

الفلبين
الفلبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين، اليوم /الخميس/، أنه تم إجلاء 409 على الأقل من رعاياها من السودان. ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن "شيلوي جارافيل" السكرتيرة الصحفية في  مكتب الاتصالات الرئاسي قولها ان معظم الذين تم إجلاؤهم كانوا من العمال الفلبينيين وأفراد عائلاتهم، في حين أن هناك 15 شخصًا على الأقل كانوا طلابًا.
وأضافت "جارافيل" أنه بالإضافة إلى وزارة الشئون الخارجية، ساعد أفراد من إدارة العمال المهاجرين والفلبينيين المتواجدين في السودان في عمليات الإجلاء، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية رفعت أمس الأربعاء حالة التأهب في السودان إلى المستوى 3، مما يعني العودة طواعية أو الإجلاء.

الفلبين السودان