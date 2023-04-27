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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح كلية العلوم بشأن عقد ورش عمل وتدريب للطلاب

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 220، على مقترح كلية العلوم بشأن تنظيم قسم الكيمياء الحيوية ورش عمل عن زراعة الأنسجة، والجودة في رقابة الأغذية بالتعاون مع مصنع انجل ييست، والصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع تيتان بني سويف وتوشيبا العربي خلال الإجازة الصيفية.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور، حرص الجامعة على التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات المهتمة بمجالات التدريب الميداني، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة والاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بتلك المؤسسات، بهدف خلق جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية.

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