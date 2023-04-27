تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الشرقية بسبب خلافات بينهما

قررت نيابة فاقوس اليوم الخميس تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بعدة طعنات داخل منزلها في قرية كفر عمار بسبب خلافات زوجية بينهما 15 يومًا على ذمه التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها في قرية كفر عمار ناحية قنتير.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة لسيدة في منتصف الثلاثينيات من العمر مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها وأنه قد ارتكب جريمته بسبب خلافات زوجية بينهما وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.