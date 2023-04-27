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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الزلازل السوري: تسجيل 12 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

زلازل
زلازل
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 أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، اليوم الخميس، تسجيل 12 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأوضح المركز - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب اللاذقية بـ40 كم بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزتين إحداهما شمال شرق حماة بـ6 كم بقدر 3.1، والأخرى شمال شرق حماة بـ10 كم وبقدر 2.1.
وأضاف المركز، أنه تم رصد 4 هزات في لواء إسكندرون تراوحت بين 2.2 و2.6 درجة، و4 هزات في تركيا أعلاها 4.1 درجة، وواحدة في البحر لمتوسط بقدر 4.8 درجة، مشيرا إلى أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 35.8 كم.

اللاذقية زلازل سوريا سوريا