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الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تعلن خفض تصنيف فيروس كورونا بدءا من 8 مايو المقبل

كورونا فى اليابان
كورونا فى اليابان
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 أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أنها ستقوم بخفض مستوى تصنيف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أقل المستويات، وذلك اعتبارا من 8 من شهر مايو المقبل. 
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم في  أقرب وقت اعتبار فيروس كورونا في نفس فئة الإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستواصل حث الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا بالبقاء في المنزل لمدة خمسة أيام، بدءا من اليوم التالي لظهور الأعراض.
من جانبه، قال وزير الصحة الياباني "كاتسونوبو كاتو" إن وزارته قررت إعادة تصنيف فيروس كورونا للفئة الخامسة بدءا من 8 مايو المقبل.

اليابان كورونا