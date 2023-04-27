المجر تدعو إلى توخي الحذر في مسألة توسع "الناتو"

الخميس 27/أبريل/2023 - 09:41 ص

دعا وزير الدفاع المجري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي إلى توخي الحذر في مسألة توسيع حلف "الناتو".

وقال بوبروفنيتسكي - في اجتماع مع نظرائه في بلدان "مجموعة بوخارست"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - "تؤيد المجر سياسة الأبواب المفتوحة فيما يتعلق بمسألة توسيع (الناتو)، ولكنها مع ذلك تدعو شركاءها إلى توخي الحذر، ولا يمكن اتخاذ جميع القرارات في هذا الاتجاه إلا إذا امتثلت البلدان المتقدمة بالطلب امتثالًا كاملًا للشروط، وكذلك الإجماع الكامل للدول المتحالفة في (الناتو).

وأشار إلى أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية من الجنوب ودعا إلى دعم دول غرب البلقان في ذلك، مؤكدًا أن المجر تلعب دورًا هامًا في تعزيز الجناح الشرقي لـ (الناتو) وخصصت 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع قبل عام من الموعد المحدد.

يشار إلى أن "مجموعة بوخارست" تضم تسع دول في (الناتو) على الجناح الشرقي للحلف هي: بلغاريا، المجر، إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا والتشيك.