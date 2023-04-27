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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عقوبات مغلظة حال الانسحاب من السوبر المصري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد لم يتلقَّ حتى تاريخه أي مخاطبات من ناديي الأهلي والزمالك بشأن اعتذار أي منهما عن خوض لقاء السوبر المصري المقرر إقامته يوم 5 مايو المقبل على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “البوابة سبورت”، أنه يستبعد تمامًا أن يتخذ مجلس إدارة أى من الناديين مثل هذا القرار، خاصة أن مجلس إدارة كل منهما يضم قامات واسماء كبيرة تنظر في المقام الأول لمصلحة الكرة المصرية بوجه عام، ويدركون تمامًا مكانة الكرة المصرية وسمعتها، مشددًا على أنه لا يشك بنسبة 1% أن كلا الفريقين حريص أكثر من اتحاد الكرة نفسه على المشاركة في السوبر المصري، خاصة أنه يمثل عرس للكرة المصرية ويحظى بمتابعة أغلب شعوب المنطقة العربية.

وأضاف المصدر، أن ما يتم تداوله في الساعات الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا من دعوات بعض الجماهير البيضاء للانسحاب من السوبر المصري، لن تؤثر على مسئولي نادي الزمالك أو جماهيره الكبيرة الواعية ولن يتم الانسياق وراء هذه الدعوات المغرضة.

وتابع المصدر، أن هناك عقوبات مالية ضخمة نصت عليها لائحة المسابقات ضد الفريق المنسحب من مباراة السوبر المحلي، ففي حال الانسحاب من خوض المباراة يتم تغريم الفريق المنسحب مليون جنيه وحرمانه عامين من المشاركة في السوبر المصري.

السوبر المصري الأهلى الزمالك