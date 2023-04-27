استعدادا للامتحانات.. رفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس في دمياط

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس.

ومن جانبه قام اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، بالمرور على المدارس بقرية أم الرضا للتأكد من نظافة المدارس بالداخل والخارج وعدم وجود أى إشغالات بمحيط المدارس والاستعداد للامتحانات.

وإعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية و الثانوية والتعليم الفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

هذا وقد وجهت "المحافظ" تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الإمكانيات، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات .

عقد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع المديرين العموم للمديرية والإدارات التعليمية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة استكمال جميع المعلمين للفصل الدراسي الثاني ومراجعة مناهجهم ، وكذلك التأكيد على الموجهين واضعي الأسئلة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان ، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة ، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين ، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

وأشار "عبد الرؤوف" إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات ، والقرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.

وتابع "وكيل الوزارة" تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.