اليوم.. آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحج السياحي

الخميس 27/أبريل/2023 - 07:10 ص

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، وذلك اعتبارًا من يوم 12 مارس حتى اليوم الخميس 27 أبريل ليكون اليوم آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023.

الشروط والضوابط المُنظمة للحج السياحي

وجاء ذلك وفقا للشروط والضوابط المُنظمة للحج السياحي لعام 1444هـ - 2023 م، والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وذلك بعد اعتمادها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المُنظم للحج والخاص بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج المصري.

وقد تم إرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج يوم 30 أبريل المقبل لتبدأ بعدها إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود.

وتحرص الوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج من خلال ضوابط الحج السياحي على تلبية مطالب المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج وتذليل كافة السبل لهـم مـن خـلال توفير عدة مستويات لبرامج الحج السياحي التي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج.