«التعليم»: اليوم آخر موعد لطلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

الخميس 27/أبريل/2023 - 06:36 ص

أعلنت وزارة التعليم أن فترة التقديم على طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات تنتهي اليوم الخميس الموافق 7 شوال 1444 هـ، والتي كانت قد بدأت يوم 18 من شهر رمضان الماضي.

وتفصيلًا، حددت الوزارة يوم 28 من شهر شوال الحالي، لإعلان نتيجة حركة النقل، وهو اليوم الذي ينتظره المعلمون المتقدمون بطلب النقل الخارجي بفارغ الصبر.

وحددت وزارة التعليم، خمسة أيام للاعتراض على الحركة والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة القادم وتنتهي في الخامس من الشهر نفسه، وذلك قبل اعتماد حركة النقل بشكل نهائي يوم 18 من شهر ذي القعدة القادم.