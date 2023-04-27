ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«التعليم»: اليوم آخر موعد لطلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التعليم أن فترة التقديم على طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات تنتهي اليوم الخميس الموافق 7 شوال 1444 هـ، والتي كانت قد بدأت يوم 18 من شهر رمضان الماضي.

وتفصيلًا، حددت الوزارة يوم 28 من شهر شوال الحالي، لإعلان نتيجة حركة النقل، وهو اليوم الذي ينتظره المعلمون المتقدمون بطلب النقل الخارجي بفارغ الصبر.

وحددت وزارة التعليم، خمسة أيام للاعتراض على الحركة والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة القادم وتنتهي في الخامس من الشهر نفسه، وذلك قبل اعتماد حركة النقل بشكل نهائي يوم 18 من شهر ذي القعدة القادم.

وزارة التربية والتعليم النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات حركة النقل موعد طلب النقل