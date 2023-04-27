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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق في الثانية من مساء اليوم الخميس، بطولة كأس العالم للجمباز الفني «القاهرة 2023» والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي احدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وسيبدأ حفل افتتاح البطولة مع دقات الثانية عصرًا بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية ويعقبها قسم للحكام وقسم اللاعبين وفي ختام الحفل كلمة لأبرز الحضور.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

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