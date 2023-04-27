للاطمئنان على شريكك.. خاتم زواج ذكي يشعرك بنبضات القلب

الخميس 27/أبريل/2023 - 06:31 ص

الخاتم الذكي المتعدد الوظائف الذي يتيح لك الشعور بنبض قلب شريكك في الوقت الفعلي بمجرد النقر عليه مرتين. ويقدر قيمة الخاتم الذكي HB بقيمة 400 جنيه إسترليني

ويتميز الخاتم الذكي أنه حينما يكون هاتف شريكك متصلا بالإنترنت، سينبض الخاتم بنفس نمط قلب شريكك.



بديل خاتم الزواج الذهبي

كما أنه يومض خطا أحمر حول الحافة لتحريك نبضات القلب مثل مخطط كهربية القلب بالمستشفى، ما يجعله بديلا لخاتم الزواج الذهبي الكلاسيكي.



ويأتي ذلك بعد تقديم خاتم ذكي جديد للنساء يراقب دورات الحيض وأنماط النوم لدى مرتديها.

ويأتي الخاتم القابل لإعادة الشحن من صنع شركة تشيكية تسمى The Touch.

ويكتشف خاتم HB نبض مرتديه وينقل هذه المعلومات إلى تطبيق مصاحب.

ونظرا لأنه يمكن توصيل اثنين من مرتدي الخواتم عبر التطبيق، يمكن لكل مستخدم النقر نقرا مزدوجا على خاتمه ليرى نبضات قلب الآخر ويشعر بها.

ونبضات القلب هي قراءات في الوقت الفعلي، ما لم يكن مرتديها الآخر غير متصل بالإنترنت (في هذه الحالة سيكون نبض القلب منذ آخر مرة كان فيها متصلا بالإنترنت).



ويأتي الخاتم في مجموعة من الألوان، بما في ذلك الذهبي والوردي والأسود.