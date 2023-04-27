شنق نفسه.. التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه داخل شقته بالجيزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص عثر عليه ميتا داخل شقته بالجيزة، بعد ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بإثبات الصفة التشريحية لجثته لبيان سبب الوفاة.



وأفاد التقرير المبدئي لفحص جسد المتوفي والذي كان في حالة تعفن، وجود آثار خنق حول الرقبة، والذي يرجح أن تكون الإصابة التي أدت إلى الوفاة.

وأشارت التحريات أن الشخص المتوفى أقدم على إزهاق روحه شنقًا، بسبب مروره بأزمة نفسية على إثر خلافات زوجية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة متعفنة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ب.س، ٤٥عامًا، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.