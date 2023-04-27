اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في أم درمان

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



بأن هناك اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان.



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).