وكيل «صحة مطروح»: مستشفيات المحافظة حققت أعلى مستوى من الجاهزية خلال إجازة العيد

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إن مديرية الصحة قد وضعت خطة ناجحة للاستعداد لعيد الفطر المبارك بالقطاع العلاجي بالمستشفيات؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال إجازة العيد.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، أن مستشفيات مطروح حققت أعلى مستوى من الجاهزية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لاستقبال الحالات المرضية وخاصة حالات الطوارئ.



وقال "سالم" إنه نتيجة لتلك الاستعدادات بجميع مستشفيات المحافظة فقد تم خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 2023/4/21 وحتى الثلاثاء 2023/4/25 إجراء 274 عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى، وبلغ عدد حالات التردد على الاستقبال والطوارئ 6840.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد حالات الدخول للأقسام المختلفة 208 حاله وعدد 143 طفل بالحضانات وعدد 69 مريض عناية مركزة وبلغ عدد حالات الأشعة العادية 486 وعدد حالات الأشعة المقطعية 224 وتم اجراء عدد 4324 فحص معملي في جميع مستشفيات مطروح خلال فترة عيد الفطر.

كما أكد وكيل الوزارة أنه خلال اجازه عيد الفطر تم انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء مطروح بجميع المراكز.

هذا ويتقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسادة مديري العموم ومديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية بخالص الشكر والتقدير إلى فريق العمل من السادة مديري الإدارات والمستشفيات والأطباء والتمريض والفنيين وجميع الخدمات المعاونة في مستشفيات محافظة مطروح، على تلك الجهود المخلصة وحسن الأداء والتفاني في العمل، خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.