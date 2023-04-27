وزير الشباب يشهد احتفالية مع أهالي سيناء بأعياد التحرير

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالوزارة والمحافظة، وحشد جماهيري كبير من أهالي وأبناء المحافظة.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بأعياد تحرير سيناء، شهد مسرح قصر ثقافة العريش، احتفالية فنية ضخمة، وعرضًا للأوبريت الغنائي الاستعراضي "أفراح سيناء والعريش"، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافةّ، بمشاركة سبع فرق فنية من مختلف المحافظات، كما تم افتتاح معرض للحرف التراثية واليدوية، ومعرض لإصدارات وزارة الثقافة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تكثيف مختلف الأنشطة والمشروعات على مدار العام لأبناء المحافظات الحدودية وخاصة شمال سيناء وذلك فى ضوء تنفيذ حزم من الأنشطة الثقافية والفنية والشبابية والرياضية من خلال مراكز الشباب التى تم تطويرها بشكل كامل فى جميع أنحاء محافظة شمال سيناء وتزويدها بالمرافق والملاعب المجهزة إضافة إلى مشاركة أبناء محافظة شمال سيناء فى جميع الأنشطة والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها خارج المحافظة

الجدير بالذكر أن الأوبريت الغنائي الاستعراضي "أفراح سيناء وأفراح العريش"، من إخراج هشام عطوة، كلمات وموسيقى محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد هاشم، وصمم الاستعراضات مدربو الفرق المشاركة، بالاشتراك مع الكابتن محمد القذافي، وذلك بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والأوبريت يُشارك فيه 7 فرق للفنون الشعبية بالهيئة، بالإضافة إلى "فرقة العريش"، حيث يُجسد الأوبريت أنماطًا متنوعة من الفنون الشعبية التي تعكس أهم الموروثات الثقافية التي تتسم بها مجموعة من المحافظات المصرية، وهي "أسوان- الشرقية- بورسعيد- مطروح- سوهاج- الإسكندرية".