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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الفرنسية: باريس تدعم أي حوار يمكن أن يساهم في حل الصراع الروسي الأوكراني

فرنسا
فرنسا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية مساء أمس الأربعاء أن فرنسا ترحب وتدعم أي حوار يمكن أن يساهم في حل الصراع الروسي الأوكراني وفقا للمصالح الأساسية لأوكرانيا والقانون الدولي.
ووصفت آن كلير لوجندر الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأمر الإيجابي، مشيرة إلى أن خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين في مطلع إبريل الجاري، ناشد الرئيس نظيره الصيني بإجراء مثل هذا الاتصال في أسرع وقت ممكن. 
وأوضحت أنه يمكن للصين أن تلعب دورا مهما في دفع روسيا إلى إنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا والعودة إلى احترام القانون الدولي. 
وكان الرئيس الأوكراني قد أكد اليوم أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مطوّلا" مع نظيره الصيني شي جين بينج، معتبرا ذلك "دفعة قوية للعلاقات بين البلدين". 
وتعد هذه المكالمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. 
وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر:"أجريت اتصالا هاتفيا مطولا وبناء مع الرئيس الصيني شي جين بينج". 

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