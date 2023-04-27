ضبط المتهمين بفيديو مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة.

بالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.