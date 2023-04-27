الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف الأراضي الفلسطينية ويقتلع الأشجار غرب سلفيت

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، أعمال تجريف مساحات واسعة من أراضي قرية حارس غرب سلفيت، واقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وقال رئيس مجلس قروي حارس الشيخ عمر سمارة، إنّ جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لمساحات واسعة من أراضي المواطنين على طول 2 كم بمنطقة وادي عيد بالجهة الغربية من القرية، لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، التي تقوم بمد خطوط مياه للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت.

وأضاف أنّ مشروع مد خطوط المياه الاستيطاني يتسبب في تخريب الأراضي، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي.

من جانبه، قال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن مشروع مد خط المياه الاستيطاني الذي يمر من أراضي المواطنين في محافظة سلفيت يدمر مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الزراعية، ويتسبب باقتلاع مئات أشجار الزيتون، من أجل توفير بنية تحتية للمستوطنات على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.