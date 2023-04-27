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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا للأهلي في السوبر المصري

الزمالك
الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات، اليوم الخميس في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء السوبر المحلي.

ورفض المدير الفني منح اللاعبين راحة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من برأسية رائعة لسيف الدين الجزيري بعد استحواذ وفرص ضائعة للزمالك، ثم دخل سيراميكا في اللقاء وأضاع أكثر من هجمة خطيرة للاعبه صلاح محسن، وفي الشوط الثاني حافظ الفارس الأبيض على النتيجة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ 11.

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