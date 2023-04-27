أوسوريو يتحدث عن مباراة سيراميكا وموقعة السوبر أمام الأهلي

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" لعبنا بشكل أفضل من المباراة السابقة وخلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا أن نحقق الفوز بنتيجة أكبر من هدف واحد".

وتابع:" سعيد بمستوى اللاعبين الذين لعبوا في الثلث الهجومي خلال المباراة، ولا أعتمد على المهاجم فقط في التسجيل، ومن الممكن لأي لاعب أن يسجل".

وشدد أوسوريو على أنه متفائل بمستوى الشباب "حسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيد عبدالله نيمار"، مضيفا أن المزج بين اللاعبين الكبار والشباب سيساعد على خلق فريق قوي ينافس في الفترة المقبلة.

ووجه المدير الفني الشكر للاعبين أصحاب الخبرات أمثال محمود حمدي" الونش" الذي يستحق أن يكون أحد قادة الفريق، كما أن شيكابالا قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول.

وتابع أوسوريو قائلا:" شيكابالا بذل مجهودا كبيرا وكان ينقل الملعب بصورة جيدة أثناء استحواذ الفريق على الكرة، وكان يعود لأداء الأدوار الدفاعية في اللقاء".

وأضاف أن المنافس فريق جيد وقدم مباراة قوية، والزمالك خلق فرص أكبر وكان الأحق بتحقيق الفوز، بالرغم من وجود فرص للفريق المنافس في المباراة.

وشدد على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء سيراميكا، خاصة وأنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الآن.

وقال: "يتبقى 10 أيام قبل لقاء السوبر، والتدريبات المقبلة هي التي ستحدد من سيشارك في لقاء السوبر وفقا للطريقة التي سيعتمد عليها، والمخاطرة بالنسبة له في عدم الهجوم، والأهم أنه في حالة فقدان الكرة يجب على المهاجمين الضغط والعودة لاستعادتها".

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من برأسية رائعة لسيف الدين الجزيري بعد استحواذ وفرص ضائعة للزمالك، ثم دخل سيراميكا في اللقاء وأضاع أكثر من هجمة خطيرة للاعبه صلاح محسن، وفي الشوط الثاني حافظ الفارس الأبيض على النتيجة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ 11.