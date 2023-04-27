الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضةً للجلسة الثانية على التوالي، أمس الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم قطاع الرعاية الصحية.

فقد انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المئة مع تراجع أسهم قطاع الرعاية الصحية 2.5 في المئة، مسجلاً أسوأ أداء منذ أواخر يناير 2022.

وانخفضت أسهم عدد من أكبر شركات صناعة العقاقير في أوروبا منها شركات (روش) و (نوفو نورديسك) و (جي.إس.كيه) و (إسترازينكا) بين 2.5 في المئة و3.9 في المئة.

ومازال مؤشر ستوكس 600 يسير في مضمار المكاسب الشهرية بنسبة 1.1 في المئة مع تدفق المزيد من الأرباح.

وصعدت أسهم شركة البرمجيات المصرفية السويسرية (تيمينوس) 13.4 في المئة، فيما قفزت أسهم شركة (كيندرد جروب) 16.0 في المئة.

وانخفضت أسهم شركة (إيه.إس.إم إنترناشونال) الهولندية لأشباه الموصلات 7.5 في المئة بعد تسجيلها انخفاضا في طلبات الربع الأول، متأثرة بظروف ضعف السوق.

وانخفضت أسهم شركة (داسو سيستم) الفرنسية للبرمجيات 6.8 في المئة بعد أن أعلنت عن أرقام للربع الأول تتماشى إلى حد كبير مع التقديرات لكن مع فقدان تراخيص البرمجيات.

وهوت أسهم شركة (تيلي بيرفورمانس) الفرنسية للخدمات 14.0 في المئة لتستقر في قاع مؤشر ستوكس 600، بعد أن قالت إنها تعتزم شراء منافستها ماجوريل جروب لوكسمبورج مقابل ثلاثة مليارات يورو.