الأهلي يعبر فيروفيارو الموزمبيقي بافتتاح تصفيات أفريقيا للسلة

استهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، رحلته في محاولة التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري “BAL” بافتتاح مجموعة النيل بالفوز على نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

وتضم المجموعة إلى جوارهما كلًا من أندية: “كيب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا، وسيتي أويلرز الأوغندي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني وتقام بالقاهرة خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 6 مايو المقبل.

وسيطر المارد الأحمر على مجريات المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 32-15 للأهلي

الفترة الثانية: 53-34 للأهلي

الفترة الثالثة: 76-58 للأهلي

الفترة الرابعة: 92-74 للأهلي

ومن المقرر أن يلتقي الشياطين الحمر في الجولة المقبلة مع نادي سيتي أويلرز الأوغندي المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء السبت المقبل.

وستنضم الفرق الأربعة الأولى من مجموعة النيل، إلى الرباعي الذي صعد من مجموعة الصحراء وهم: “ستاد مالي ووإي اس دوانيس السنغالي وريج الرواندي وأبيدجان الإيفواري”.

ويتسلح المارد الأحمر بقائمة مدججة من النجوم ويأتي على رأسها الرباعي المحترف: “السنغالي درامان كمارا والأمريكي مايكل طومسون واللذان يجيدا اللعب في مركز صانع الألعاب، والنيوزيلاندي كوري ويبيستير والذي يتألق في مركز الجناح والجنوب سوداني نوني أوموت والذي يجيد اللعب في مركزي 3 و4.

وذلك بالإضافة إلى النجوم المحليين مثل: “إيهاب أمين – عمرو الجندي – عمر طارق – عمرو زهران – محمد أبو النصر”.ويستهدف الشياطين الحمر التتويج بلقب البطولة ليكون ثان نادي مصري يحصد اللقب بشكله الجديد بعد الزمالك والذي حصد اللقب الأول مايو من عام 2021.

الجدير بالذكر، أن اتحاد المنستيري التونسي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره بترو دي لواندا الأنجولي مايو من العام الماضي في البطولة التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيجالي.