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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المؤسسة الإسلامية توقع اتفاقية لدعم تنمية القطاع الخاص في أوزبكستان

المؤسسة الإسلامية
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
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وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص السعودية- إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - اتفاقية لتمويل ودعم تنمية القطاع الخاص في دولة أوزبكستان بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص والأعمال التجارية.

وسيتم استخدام تمويل الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالإنابة هاني سالم سنبل مع رئيس مجلس إدارة بنك الإئتمان الأصغر، أوريف بوتاييف، لتقديم خدمات التمويل الأصغر وتمويل مؤسسات القطاع الخاص المؤهلة.

وأوضح سُنبل أن الاتفاقية لعبت دورًا أساسيًا في دعم تنمية القطاع الخاص في أوزبكستان، مشيرًا إلى مساهمة بنك الائتمان الأصغر في دفع النمو الاقتصادي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حاسمًا في نمو البلاد وتطورها، إضافة إلى تعزيز عمل التمويل الإسلامي في البلدان الأعضاء وفي جميع أنحاء العالم .

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