الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط في فخ الهزيمة أمام رايو فاليكانو

سقط فريق برشلونة، في فخ الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب فاييكاس في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

ولم يفز البلوجرانا في آخر 5 مباريات له بمختلف المسابقات، سوى في لقاء وحيد أمام أتلتيكو مدريد بالجولة الماضية من الليجا الإسبانية، حيث خسر أمام ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتعادل سلبيًا مع جيرونا وخيتافي بالدوري، قبل أن يفوز على الأتلتي بهدف للا شئ، وقبل أن يتلقى خسارة من رايو فاليكانو في مواجهة الأربعاء.

وسجل ألفارو جارسيا، الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 19، وأحرز فرانسيسكو جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة للبرسا بهدف في الدقيقة 83، ليتذوق الفريق الكتالوني مرارة الهزيمة للمرة الثالثة بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2022-2023.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 76 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.