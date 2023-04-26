الجمعة.. تسليم عقود تجمع تنموي وافتتاح مسجد خلال احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

عقد رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء اجتماعا مسائيآ بجميع العاملين بديوان عام المجلس والمدينة لمناقشة سير العمل داخل الإدارات والوقوف على استعدادات رئاسة مركز ومدينة الحسنة لاستقبال موكب افتتاحات المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الحسنة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقد ترأس سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة الاجتماع التمهيدي الأول بجميع العاملين ومديري الإدارات بديوان عام المجلس والمدينة وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لافتتاح المشاريع الخدمية والتنموية والتي من المقرر افتتاحها على أرض مركز ومدينة الحسنة بعد غد الجمعة؛ وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.

وطالب رئيس المدينة بضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل الصالح العام للأهالي بمركز ومدينة الحسنة وتقديم أفضل الخدمة المناسبة التي تليق بهم وتم الاجتماع بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة حيث أشار رئيس المدينة أنه من أهم المشروعات التي سيجري افتتاحها المسجد الكبير بقرية الجفجافة والذي قد تم استكمال كافة التشطيبات والفرش اللازم له؛ وذلك لخدمة جميع الأهالي بالقرية وتسليم عقود التجمع التنموي بخشم الجاد على مستحقيه من المواطنين.

وبحث رئيس المدينة خلال الاجتماع الأحداث الرئيسية للاحتفال، والتي تشمل مراسم الاستقبال بالإضافة إلى ترتيبات أمور الافتتاح، وتم توزيع المهام، كل فيما يخصه.