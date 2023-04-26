مانشستر سيتي يلامس لقب البريميرليج باكتساح أرسنال برباعية

حقق فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، انتصارًا ثمينًَا على ضيفه أرسنال برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح السيتي في إسقاط منافسه المباشر أرسنال من على قمة الدوري الإنجليزي بهزيمته، ليلامس لقب البريميرليج بهذا الفوز.

واقترب السماوي من حصد لقب البطولة في الموسم الجاري 2022-2023، إذ يتبقى له مباراتين مؤجلتين، في حال فوزه بهما تتربع كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا على قمة جدول الترتيب.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين التهديف لصالح مان سيتي في الدقيقة السابعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من صناعة إيرلينج هالاند، قبل أن يضيف المدافع جون ستونز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين دون رد في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد دي بروين مجددًا بهدف ثالث في الدقيقة 54 من صناعة هالاند، قبل أن يسجل روب هولدينج هدف الجانرز الوحيد في اللقاء في الدقيقة 86، وفي النهاية أحرز هالاند الهدف الرابع في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر، ولكن السيتي له مباراتين مؤجلتين.