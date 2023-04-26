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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزيري يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

الجزيري لاعب الزمالك
الجزيري لاعب الزمالك
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توج التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك بلقب أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم المهاجم التونسي جائزة أفضل لاعب في اللقاء عقب انتهاء المباراة من مراقب المباراة، وكان الجزيري سجل هدف الفوز للأبيض في مباراة اليوم.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء الهدف في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من برأسية رائعة لسيف الدين الجزيري بعد استحواذ وفرص ضائعة للزمالك، ثم دخل سيراميكا في اللقاء وأضاع أكثر من هجمة خطيرة للاعبه صلاح محسن، وفي الشوط الثاني حافظ الفارس الأبيض على النتيجة .

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ 11 .

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